رئيس "المصرية للمطارات" يتفقد حركة الركاب في مطاري سوهاج وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
تفقد الطيار عادل عبدالعزيز محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، اليوم الأحد، مطاري سوهاج وأسيوط، لمتابعة سير حركة الركاب والإجراءات والخدمات المقدمة للوفود الركابية بمرحلتي السفر والوصول.
ونفذ محجوب جولة تفقدية رافقه خلالها الطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج، والطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط، لجميع المنشآت والمباني الخارجية التابعة للمطارين وصالات السفر والوصول، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الإنشائية التي تم الانتهاء منها على أرض الواقع.
ووجّه محجوب بضرورة تذليل كافة المعوقات التي تواجه رفع كفاءة تشغيل الصالات، والعمل على راحة المترددين على المطارات.
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