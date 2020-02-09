"ربطاه في العمود".. فردا أمن يضبطان لصا شرع في سرقة شقتين بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى أفراد الأمن الإدارى بمجمع سكنى بأكتوبر، القبض على لص شرع في سرقة شقة سكنية بالكمباوند، واعتدوا عليه بالضرب وإيثاقه بأحد أعمدة الإنارة.

شرطة نجدة الجيزة تلقت بلاغًا من أفراد الأمن الإدارى بكمباوند بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بتمكنهم من ضبط لص أثناء قيامه بمحاولة سرقة نوافذ شقتين محل عملهما.

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تبين بالفحص قيام أفراد الأمن الإدارى بتوثيق شخص بأحد أعمدة الإنارة، وتم التقابل مع مالك الشقة وفردي أمن، وأفاد الأول بتلقيه اتصال هاتفي من فردى الأمن أبلغاه بضبط شخص أثناء محاولته سرقة عدد من نوافذ الألوميتال من شقتين تحت التشطيب.

بمناظرة المتهم تبين إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وقرر أنه تحصل على مفتاح الشقة من نجل مالكها منذ 15 يوما للإقامة بها لسابقة معرفته به خلال عملهما فى مجال المقاولات، وأنه علم بنيته فى بيع تلك النوافذ فقام بفكها وتجميعها تمهيداً لنقلها وبيعها.

بمواجهة نجل مالك الشقة أنكر منحه المتهم مفتاح الشقة، وأضاف بتصويره مقطع فيديو حال تعدى أفراد الأمن الإدارى على المتهم، وأيد فردا الأمن أقوال نجل مالك الشقة.