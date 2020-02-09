مصر | تجديد حبس عاطل وربة منزل سقطا بـ 180 كيس هيروين في الشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل وربة منزل سقطا بـ 180 كيس هيروين في الشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس عاطل وربة منزل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لإتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين شقة إحداهم وكرا لهم بدائرة قسم الشروق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، مفاده بوجود عاطل وربة منزل بالإتجار في المواد المخدرة"هيروين"، وترويجيها علي عملائهم بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التأكد من صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنه بأماكن تواجدهما، تم ضبطهما، وبحوزتهم "180 كيس" من المادة المخدرة "هيروين"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهم للماده المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل لعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهم 15 يوميا.