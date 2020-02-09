أخبار مصر | عاجل.. مقتل 10 إرهابيين فى إحباط هجوم على ارتكاز أمني بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل 10 إرهابيين فى إحباط هجوم على ارتكاز أمني بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عن إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وقال بيان المتحدث العسكري، إنه سعت 1700، اليوم 9 فبراير 2020 تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء .

وأضاف: نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد 10 فرد إرهابي، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد 2 ضابط و5 درجات أخرى .

وتابع البيان: جارى أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.