أخبار مصر | "حماة الوطن": مصر ساهمت في إصلاح ملفات مهمة بالقارة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حماة الوطن": مصر ساهمت في إصلاح ملفات مهمة بالقارة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن،، إن الرئيس السيسي أثناء مشاركته في فعاليات الدورة العادية الـ 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي سوف يستعرض الجهود التي قامت مصر بتنفيذها خلال عام من توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيرًا أن مصر قامت بعدد كبير من الاصلاحات في القارة الافريقية والعديد من المبادرات ومنها مبادرة إسكات البنادق والتي تهدف الي نشر الأمن والأمان بين الدول، وكذلك المبادرات الخاصة بالتنمية وطلب الاستثمارات من الدول الاوروبية لزيادة التنمية والاستثمار في الدول الافريقية.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن مصر من خلال مشاركتها الفعالة في القمم سواء القمة الأفريقية الروسية، أو القمة الافريقية اليابانية، أو القمة الإفريقية الصينية، أو القمة الإفريقية الالمانية، ساعدت علي أن تقوم هذه الدول بفتح أسواق وعمل استثمارات في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تحدثت عن قضايا القارة الافريقية في مؤتمر المناخ ودافعت عن اشقاءها وقدمت العديد من المبادرات الخاصة بالتنمية السياسية والاقتصادية وتبنت مشروع ما يسمي ب "2063 الخاص بالتنمية في افريقيا ".

وأوضح الغباشي، أن مصر في جميع المحافل الدولية قامت بالدفاع عن القارة الافريقية وقامت بنشر قضايا وهموم القارة الافريقية وساعدت علي تحقيق المطالب لأبناء القارة حتي يتم تحقيق الأمن والأمان وتتم عملية التنمية المستدامة لنشر الحياة الكريمة لأبناء القارة، لافتا إلي أن الملفات الخاصة بالتنمية والتحول الرقمي وجذب الاستثمارات وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة ما بين الثلاث الكيانات الرئيسية الافريقية (الكوميسا والإياك والسادك) بحيث يتم التبادل التجاري بين دول القارة الإفريقية بنظرية تحقيق الكسب للجميع من أهم الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال قمة أديس بابا.

كانت قد انطلقت، صباح اليوم الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فعاليات قمة «إسكات البنادق» الإفريقية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 31 رئيس دولة إفريقية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ورئيس وزراء فلسطين محمد أشتيه.

