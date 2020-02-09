أخبار مصر | انطلاق دورة "التصوير الفوتوغرافي والتوثيق الأثري" بالمتحف القبطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق دورة "التصوير الفوتوغرافي والتوثيق الأثري" بالمتحف القبطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحف القبطي عن انطلاق الدورة التدريبية "فنون التصوير الفوتوغرافي والتوثيق الأثري" اليوم الأحد والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وكشفت هيام رشدي أمينة بالمتحف ومشرفة الدورة، أن اليوم الأول من التدريب الذي يتم بالتعاون مع "فريق موثقون" للوعي الأثري، تتضمن محاضرة ألقاها حسام زيدان الصحفي والباحث المتخصص بالشأن الأثري والسياحي والتي دارت حول تعريف عام لفن التصوير وتطوره وأدواته، وابتكار الكاميرا وتطورها وأشهر أنواعها الموجودة في السوق المصري، وكذلك أهمية التصوير ودوره في التوثيق بشكل عام وخصيصًا التوثيق الأثري.

وأضافت أن المحاضرة الثانية ألقاها علاء المنياوي الصحفي والمصور المتخصص بالشأن الأثري والتي دارت حول كيفية استغلال التصوير الفوتوغرافي في التوثيق الأثري، ومراحل تدرج هذا التوثيق، وأنواعه، والخبرات العملية التي اكتسبها والتي نقلها للحضور.

ومن ناحيتها، قالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي القبطي، إن الدورة تصب في صميم العمل الأثري، حيث أن العديد من الزملاء يستعينون بهذا الفن في توثيق مختلف مراحل عملهم.

والمتحف القبطي هو أحد المتاحف الكبرى في القاهرة، يقع في منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، ويضم مجموعات أثرية نادرة تحكي وتؤرخ للفترة القبطية في مصر.