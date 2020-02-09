أخبار مصر | السياحة والآثار: نستعد لإطلاق خدمات "الشباك الموحد والدفع الإلكتروني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: نستعد لإطلاق خدمات "الشباك الموحد والدفع الإلكتروني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الوزارة بصدد تطبيق شراكة مع أحد الكيانات المتخصصة كي تتولى عملية الحجز Online ونظام الدفع الإلكتروني للمزارات السياحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نائب وزير السياحة والآثار مع أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين لتبادل الرؤى نحو تطوير القطاع السياحي.

وأضافت أن الخدمة ستكون دافع للحركة السياحية خاصة للمزارات التى يكون عليها إقبال وحركة بشكل كبير، وأنه جاري تطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية.

أوضحت نائبة الوزير أنه جاري مناقشة تفعيل قانون الشباك الموحد، وأن الحكومة تبدى اهتماما بهذا الملف بهدف تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، لافتة إلى أن ملف السياحة والآثار وتطويره أصبح من أولويات الحكومة المصرية.