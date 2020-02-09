أخبار مصر | التضامن تصرف 8.5 مليار جنيه من معاشات شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تصرف 8.5 مليار جنيه من معاشات شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تقريرا من غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لمتابعة صرف معاشات شهر فبراير على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات حتى يومها الثامن؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف منذ بداية اليوم الأول حتى أمس السبت الموافق الثامن من فبراير عدد 5.66 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 8.50 مليار جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 719 ألف حالة بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.41 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.94 مليون حالة صرف من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.84 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.42 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.65 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الإجتماعي باتخاذ كافة الإستعدادات اللأزمة لبدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومكاتب البريد والبنوك اعتبارًا من بداية أول يوم عمل فى شهر فبراير لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.24 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.