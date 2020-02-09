أخبار مصر | بعد رفع الحظر.. تشغيل خط طيران مباشر من بريطانيا إلى شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رفع الحظر.. تشغيل خط طيران مباشر من بريطانيا إلى شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني بتشغيل خط مباشر من مطار Gatwick البريطاني إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نائب وزير السياحة والآثار مع أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين لتبادل الرؤى نحو تطوير القطاع السياحي.

وأوضحت شلبي أن الاتفاق جاء في إطار قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى أن اختيار المطار جاء لنتيجة دراسة السوق وطبيعة السائح المستهدف في هذه المنطقة بجنوب انجلترا وكذا طبيعة المطار وعامل التكلفة.

وأكدت على أن التنسيق القائم مع وزارة الطيران بشأن ربط منطقة جنوب سيناء والغردقة بجنوب مصر، مثل شرم الشيخ - الأقصر بهدف تنشيط الحركة السياحية إلى هذه المقاصد السياحية الهامة.