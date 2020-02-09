أخبار مصر | نائب وزير السياحة والآثار تعقد إجتماعا مع لجنة الطيران المدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير السياحة والآثار تعقد إجتماعا مع لجنة الطيران المدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إجتماعاً مع أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني لتبادل الرؤى نحو تطوير القطاع السياحى والوقوف على التحديات التى تواجه القطاع والمقترحات المعروضة لحلها في إطار دور وزارة السياحة والآثار الداعم في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع أشارت شلبي إلى أن الوزاره تعمل على دراسة كيفية زيادة خطوط الطيران إلى مصر ودفع الحركة السياحية إليها.

جاء الاجتماع بمشاركة الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الأعمال المصريين وأعضاء اللجنة لبحث التحديات التي تواجه القطاع والمقترحات المعروضة لحلها في إطار دور وزارة السياحة.