أخبار مصر | المجلس الأعلى للآثار: تركيب الجزء الأخير من مسلة التحرير خلال أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس الأعلى للآثار: تركيب الجزء الأخير من مسلة التحرير خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن الأيام القليلة القادمة ستشهد تركيب الجزء الأخير من مسلة ميدان التحرير الذي هو عبارة عن قمة هرمية الشكل، وذلك بعد ترميمها.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بعد عصر اليوم أعمال تطوير ميدان التحرير ومتابعة عملية ترميم وتركيب أجزاء مسلة الملك رمسيس الثاني والاطمئنان على حالتها.

وأشار وزيري إلى أن المسلة تم تركيبها على قاعدة مرتفعة حتى تكون بعيدة عن أيدي المشاة ومرتادي الميدان.

والمسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي على شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترًا، ويصل وزنها ما يقرب من 90 طنًا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، بالاضافة إلى الألقاب المختلفة له.