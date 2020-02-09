أخبار مصر | برلماني: مصر استعادت الهوية الأفريقية بتحقيق التنمية الشاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر استعادت الهوية الأفريقية بتحقيق التنمية الشاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات القمة الإفريقية الـ33 بالعاصمة الأثيوبية أديس بابا والتي انطلقت تحت شعار "إسكات البنادق" يؤكد نجاح الدولة المصرية في استعادة مكانتها في المنطقة الإفريقية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي استطاع تعميق العلاقات المصرية الإفريقية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن مصر استطاعت إستعادة الهوية الأفريقية من خلال تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في القارة الإفريقية، مشيرًا أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي من اهم المحاور التي أولاها الرئيس الاهتمام منذ تولية رئاسة الاتحاد الافريقي العام الماضي.

كانت قد انطلقت، صباح اليوم الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فعاليات قمة «إسكات البنادق» الإفريقية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 31 رئيس دولة إفريقية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ورئيس وزراء فلسطين محمد أشتيه.

