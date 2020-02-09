أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتفقد تطوير ميدان التحرير ومسلته الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يتفقد تطوير ميدان التحرير ومسلته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بعد عصر اليوم، أعمال تطوير ميدان التحرير وذلك لمتابعة عملية ترميم وتركيب أجزاء مسلة الملك رمسيس الثاني والاطمئنان على حالتها، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وقال وزيري إن جميع أجزاء المسلة خضعت إلى أعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل من مرممي المجلس الاعلي للآثار.

والمسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي علي شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترًا.

ويصل وزنها ما يقرب من 90 طنًا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، بالاضافة إلى الألقاب المختلفة له.