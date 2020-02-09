أخبار مصر | بعد زيارة السيسي.. عزبة الهجانة تتحول من منطقة عشوائية إلى مدينة أوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد زيارة السيسي.. عزبة الهجانة تتحول من منطقة عشوائية إلى مدينة أوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر، أن هناك متابعة بصفة مستمرة، لعزبة الهجانة، بالتعاون مع فريق العمل الميداني وهيئة النظافة وإدارة الطرق والمشاتل والإنارة ومشرفي القطاعات لتحويل المنطقة من عشوائية إلى حضارية.

وقال "الوصيف" في تصريح خاص إلى "الخليج 365": تم عمل تطوير بالكامل أسفل كوبري الجيش بالكيلو 4.5، من خلال إنشاء أرصفة وتركيب بلاط أنترلوك، بالإضافة إلى رصف شارع الحدود بمدخل عزبة الهجانة.

وتابع: نسعي لتحويل المنطقة من عشوائية إلى حضارية مكتملة الخدمات، من حيث إنشاء باكيات، ومواقف خاصة "بالسوبر جيت، وميكروباص، وأتوبيس نقل عام، سرفيس، ومغسلة عربيات"، فضلًا عن إنشاء دورات مياه "حريمي ورجالي" على الطريقة الأوروبية.

وأوضح "رئيس حي شرق مدينة" أنه سيتم إنشاء ملعب خماسي مزود بمدرجات وغرفة لتغيير الملابس ومخبر بلدي وأفرنجي، لتكون المنطقة مجهزة بكافة المرافق والخدمات الحيوية.

وأكد أن ذلك يأتي بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة بصفة دورية وتوفير كافة الخدمات ورفع جميع المخالفات وبمتابعة بشكل يومي من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

