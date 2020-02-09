أخبار مصر | برلماني: مشاركة الرئيس في فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي تعكس الدور الريادي لمصر في القارة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مشاركة الرئيس في فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي تعكس الدور الريادي لمصر في القارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الدورة العادية الـ 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والتي تعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، تعكس الدور الريادي لمصر في القارة السمراء خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ فبراير العام الماضي.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الخليج 365" أن ملف العلاقات الخارجية من الملفات الهامة التي تحظي باهتمام الرئيس منذ توليه الحكم، مشيرًا أن الرئيس استطاع تصحيح مسار العلاقات المصرية الإفريقية ورجوع عضوية مصر للاتحاد الإفريقي بعد أن كانت عضويتها مُجمده منذ سنوات وذلك باعتبار موقع مصر الجغرافي ومصالحها المشتركة مع القارة الإفريقية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي نجح في إدارة الملف الإفريقي وإقامة علاقات اقتصادية وثقافية متميزة مما سيعود بالنفع علي البلدين.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التأكيد على الانتماء الافريقي لمصر ودور مصر الريادي في تعظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدفاع عن القضايا الافريقية بشكل عام من أهم الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال قمة أديس بابا.

كانت قد انطلقت، صباح اليوم الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فعاليات قمة "إسكات البنادق"الإفريقية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 31 رئيس دولة إفريقية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ورئيس وزراء فلسطين محمد أشتيه.

