أخبار مصر | تعرف على خطوات الحصول على ترخيص بناء عقار جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خطوات الحصول على ترخيص بناء عقار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إجراءات رخصة البناء مشكلة تواجه بعض المواطنين، ويلجأ البعض إلى البناء المخالف بدون تراخيص، مما يعرضهم للمسائلة القانونية، وذلك بسبب عدم العلم بخطوات وإجراءات استخراج التراخيص.

ولتفادي تلك الأزمة، أعلنت محافظة القاهرة، عن المعايير المؤهلة للحصول على خدمة الترخيص، والمستندات المطلوبة، بحي المعادي من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وخطوات الحصول على ترخيص بناء عقار جديد تتلخص في الأتي: