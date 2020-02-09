شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «القومي للأورام»: الانتهاء من أعمال التطوير يناير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد الأحد، أعمال التطوير الجارية في المعهد القومي للأورام لإزالة آثار التفجير الإرهابي الذي تعرض له المعهد في أغسطس الماضي.

Advertisements

وأضاف «أبوالقاسم» خلال مداخلة هاتفية، أن المستشفى بدأت العمل بكفاءة تامة بعد التفجير بـ 10 أيام.

وتابع حاتم أبوالقاسم أنه تم إضافة عيادة علاج الآلم والكشف المبكر وتم عمل العديد من المسارات للتيسير على المرضى.

وأشار إلى أنه تم إنجاز 50% من أعمال التطوير في المعهد، ومن المستهدف أن يتم الانتهاء منه بحلول يناير 2021، وذلك بإضافة 280 سريرًا جديدًا.