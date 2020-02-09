شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 486 مترًا لإنشاء مديرية تموين جديدة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت محافظة الإسكندرية ٤٨٦ مترًا بمنطقة السيوف لإنشاء مقر جديد لمديرية التموين والتجارة الداخلية بدلا من المقر الحالي.

وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن لجنة رسمية تسلمت الأرض، الأحد، خلال زيارة تفقدية للمقر المقترح تمهيدا لبدء إجراءات التراخيص والرسومات الهندسية التي تنفذها مديرية الإسكان والبناء لإقامة مديرية جديدة تليق بمكانة التموين والتجارة الداخلية لتقديم خدمات لائقة للمواطن السكندري.

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ورافق وكيل الوزارة سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية وفتحي مصطفى الشؤون الإدارية للمديرية ومجدى رزق الإدارة المالية للمديرية .

وقال «سعد الله» في نهاية الجولة، إنه يسعى لإقامة مديرية متكاملة تتواجد بها كافة أجهزتها حيث سيتم إنشاء مركز لوجستي كامل يضم كافة الإدارات الرقابية والتموينية والمخازن، ويضم أكبر مركز خدمي مطور على مستوى الجمهورية، يكون دوره حل أي مشكلة قد تطرأ بأي مكتب تمويني في الحال، بالإضافة إلى إنشاء مركز إعلامي ومركز معلومات وجراج لسيارات المديرية ومخازن على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن التكلفة الإجمالية تحددها الجهة المنفذة فور الإنتهاء من التصميمات الهندسية.