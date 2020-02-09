شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد العمال» ينظم حفل تأبين لوزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة «الهندسية- الكيماويات- البناء والأخشاب» حفل تأبين للراحل الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال الأسبق، الأحد، في مقر الاتحاد العام.

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شهد حفل التأبين هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات القابضة والتابعة للوزارة والعاملين بها، وقيادات الاتحاد العام وبحضور المهندس محمود وزياد، نجلا الدكتور أشرف الشرقاوي.

والدكتور أشرف الشرقاوي من مواليد فبراير 1962، تولى وزارة قطاع الأعمال عام 2016 ولمدة نحو عامين، ويملك الراحل خبرة أكاديمية ومهنية كبيرة في مجالات الاستثمار والمحاسبة والتمويل، وأسهم في وضع عدد من القواعد الرقابية لأسواق المال، كما شارك في إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات.

وشغل «الشرقاوي» منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لمدة 6 سنوات، ورئيس اللجنة المراجعة في البنك المركزى المصري، وعضوية مجلس إدارة كل من: شركة مصر للتأمين، وبنك مصر، وتولى رئاسة بنك مصر إيران.