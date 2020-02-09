شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 12 سنة.. محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات بالإسكان المتميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عقود 9 وحدات سكنية للحاجزين بمشروع الإسكان المتميز، وذلك بعد مرور 12 عاماً من توقف مشروع، للذين قاموا بتسديد كافة الأقساط المالية المقررة علية بنسبة 100 % طبقاً للأسعار السابق التخصيص عليها، للمنتفعين من المرحلة الأولى والتي تضم 13 عمارة بإجمالى 312 شقة بنظامين التشطيب الكامل والنصف تشطيب.

وأعرب الحاجزون عن شكرهم لمحافظ أسوان على جهوده بدفع عجلة العمل بالمشروع والإسراع بتسليم العقود والوحدات في وقت قياسي، بالإضافة إلى قراره الإنساني برفع فروق التكلفة المالية عن الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بإجمالي 2118 منتفع، وذلك مراعاة للظروف المعيشية وتحقيقاً للإستقرار الأسري والإجتماعي لهذه الأسر.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن المحافظة لن تألوا جهداً في استكمال تسليم باقي الوحدات السكنية من الإسكان المتميز على مراحل وتسليم العقود، وهو الذي يتطلب من الحاجزين تسديد المستحقات المالية عليهم، حيث أن الإلتزام بالسداد سيساهم بالإسراع بمعدلات تنفيذ المراحل التالية بنهاية العام الحالي من خلال الإنتهاء من جميع التشطيبات والبنية الأساسية في باقي العمارات، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ خطوات غير مسبوقة منذ تولي مسؤولية المحافظة في مطلع ديسمبر الماضي لإقتحام هذه المشكلة المعقدة وذلك بتسخير كافة الإمكانيات والتنسيق الدائم مع وزارات الأوقاف والإسكان والتخطيط، بجانب الهيئات والشركات المسئولة عن توصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والإتصالات تحقيقاً للمصداقية والمصارحة.