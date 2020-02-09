شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: البرنامج المكثف لأساسيات الموارد البشرية يهدف للارتقاء بالمستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة عن إطلاق برنامج تدريب مكثف لفرق الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الأولى استعداداً لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها .

يأتي ذلك فى إطار استعدادا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى ولرفع مستوى فرق الموارد البشرية في تلك المحافظات

وتأتي هذه البرامج لتطبيق أحدث الممارسات في إطار الموارد البشرية، حيث تعتمد البرامج على التجارب الدولية القريبة من طبيعة النظام المصري بما يعمل على تطويرها وتحسينها بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدم للمنتفعين من خدمة منظومة التأمين الصحي الشامل.

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وأكد السبكي أن البرنامج مدته 36 ساعة تدريبية يستهدف تدريب 30 من فرق الموارد البشرية ومديري شئون العاملين الممثلة عن محافظات: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان, لإعداد خطط موحدة لإدارة الموارد البشرية بالخمس محافظات, بما يضمن توحيد المعايير التشغيلية في مجال الموارد البشرية, ولضمان توحيد طبيعة الخدمات التي تقدم للعاملين بالمنظومة. حيث يتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور أبرزها: مقدمة عن إدارة الموارد البشرية الحديثة, التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأهداف, الهيكلة التنظيمية وتخطيط القوى العاملة, أسس الاستقطاب والانتقاء والتعيين للكفاءات, التطوير والتدريب المؤسسي, قياس وإدارة الأداء, سياسات الاحتفاظ بالعاملين انتهاء الخدمة, كما يتضمن البرنامج ايضاً: تطبيقات عملية على سياسات تقيم الأداء وخطط العمالة الموحدة المعتمدة لمشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد السبكي أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على رفع كفاءة العامليين بمنظومة التأمين الصحي الشامل, جنبا إلى جنب لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمنتفعين من المنظومة, بالإضافة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي تماشيا مع سياسات الدولة التي تهدف إلى رفع كفاءة العامليين في الجهاز الإداري للدولة للمشاركة في التنمية الشاملة للدولة المصرية.