شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بقمة الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، عائدًا إلى أرض الوطن بعد إنهاء زيارته الرسمية إلى إثيوبيا، والتي شارك خلالها في اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي الـ33 بأديس أبابا.

Advertisements

وعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأحد، مقترح استضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب.

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته الختامية أمام القمة الأفريقية المنعقدة بأديس أبابا، إلى أن إقامة القمة يأتي من واقع مسؤوليات مصر تجاه القارة، وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.

ودعا السيسي الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت.