شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. 100 ألف ملصق توعية ضد «كورونا» بمدارس القاهرة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم، الأحد، ما يقرب من 22 مليون تلميذ وتلميذة بمدارس القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية، وذلك في نحو 55 ألف مدرسة حكومية ورسمية وخاصة ويابانية وفنية ورسمية دولية.

وشهدت المدارس ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب والمعلمين، وأدي الطلاب تحية العلم وترديد النشيد الوطني تتفيذا لقرارات وزارة التربية والتعليم.

وخصّصت المدارس فقرة بالإذاعة المدرسية للتوعية بالأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها وخاصة فيروس كورونا، وحثت التعليمات الطلاب بضرورة غسل الأيدي باستمرار بعد كل حصة وبعد الأكل وقبله وبعد استخدام الحمام، وطالبت بعدم تداول الأدوات الشخصية واستخدام المناديل عند السعال والتخلص منه مباشرة، وارتدي عدد كبير من الطلاب الكمامات تتفيذا لرغبات أولياء أمورهم.

ووزّعت مديريات التربية والتعليم بالقاهرة الكبري مايزيد عن 100 ألف ملصق على المدارس بطرق الوقاية وللتوعية من الأمراض الوبائية وخاصة فيروس كورونا.

وأعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم تشكيل غرف العمليات لمتابعة انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في جميع مدارس الجمهورية الأحد.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن هذه الغرف ستكون مستعدة على مدار اليوم لحل أي أزمات تواجه سير العملية التعليمية بأي من مدارس القاهرة.

وأوضح أنه تم إتخاذ اللازم في جميع المدارس لضمان تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والوقاية من انتشار أي من الامراض المعدية.

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وأشار إلى أنه سيكون هناك تنوع في فقرات الإذاعة المدرسية بمدارس القاهرة، وستشمل سبل التوعية من أمراض العصر، بالاضافة لتفعيل حملة ١٠٠ مليون صحة في المرحلة الابتدائية اعتبارًا من الغد.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قائمة تعليمات وإرشادات صحية تطبق على جميع الطلاب والمعلمين والعمال لضمان عدم انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في المدارس.

وشددت التعليمات على ضرورك قيام كل طالب وطالبة غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار خاصة بعد استخدام دورات المياه، وعدم لمس العينين والفم بالأيدي غير النظيفة تحت أي ظرف، وإبلاغ المدرس أو مدير المدرسة عند ارتفاع حرارة الطالب أو ظهور أعراض الكحة الحادة عليه أو الشعور بأي ضيق في التنفس وأي آلام في الصدر.

كما كلفت المديرية جميع معلمي المدارس باتباع الآتي: ملاحظة الطلبة داخل الفصول، وإنزال الطالب الذي يشتبه في ارتفاع درجة حرارته أو ظهور أعراض السعال وعدم القدرة على التنفس عليه، إلى العيادة المدرسية فورًا، وإبلاغ مدير المدرسة بهذه الحالة فورا ليتولى فورا إبلاغ غرفة عمليات الإدارة التعليمية، إضافةً إلى ضرورة التأكد من فتح الشبابيك والتهوية الجيدة بالفصل.

وبشأن العمال، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات لجميع عمال المدارس، توصي بـضرورة وجود بخاخة بها ديتول طوال اليوم، وتوفير صابون الديتول بدورات المياه بصفة مستمرة، والتأكد من غسيل الطلبة أيديهم قبل الخروج من دورات المياه.

كما شددت على مديري المدارس بالاستعداد للمرور على المدارس من جانب مديري الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ التعليمات السابق ذكرها.

ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيادات الوزارة والمديريات التعليمية ومديرى ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية في المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية للمدارس مع بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، للوقوف على مدى انضباط الدراسة وحل المشكلات التي قد تواجه العملية التعليمية.

وشكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تنفيذًا لمبادرة 100 مليون صحة، سيتم عمل المسح القومي الشامل لأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، اعتبارًا من 10 فبراير 2020، في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربي ولغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والوافدين.