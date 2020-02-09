شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يستقبل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام بمجلس الشيوخ الفرنسى، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية، كاترين موران ديسيلى، والوفد المرافق لها، بحضور أعضاء مجلس النواب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية بمجلس النواب، والنائبة هالة أبوعلي.

وأكد «عطية» متانة العلاقات بين البلدين والتى شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما يلقى هذا التطور تقدير واعتزاز من الدولة المصرية لهذا النموذج من العلاقات بين الدول، والذي كان له تأثير إيجابي على دعم الاستقرار وتوسيع قاعدة التعاون بين البلدين على كافة المستويات، خاصة في المجال السياحى والاستثماري.

وأعرب المحافظ عن تطلعه لتنظيم رحلات شارتر مباشرة من باريس والمدن الفرنسية لمطار أسوان الدولى، وهو الذي سيساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الحركة السياحية الفرنسية الوافدة لأهم المقاصد والمشاتى السياحية عالمياً وإقليمياً.

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وحرص المحافظ على استعراض المقومات الإستثمارية والسياحية للمحافظة والتى شهدت في المرحلة الحالية إنطلاق وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والكبرى والتى تعتمد على استغلال المزايا النسبية والثروات الطبيعية التي تتمتع بها أسوان مع تنوع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى التنوع الفريد في المنتج السياحى وتعدده لسياحات أثرية ونيلية وبيئية وسفارى وصيد ومحميات طبيعية.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع أعضاء مجلس النواب ولقاءات دورية لعرض مطالب وإحتياجات المواطنين وأيضاً المشاركة في وضع الخطط المستقبلية للمشروعات الخدمية والتنموية، ومنها 5 مشروعات للتطوير والتجميل لإبراز الوجهة الجمالى والحضارى أمام الأفواج السياحية والزائرين من أهمها تطوير السوق السياحية القديم، وإنشاء سوق سياحية عالمى، مع تجميل الميادين وتطوير الحديقة النباتية، علاوة على التخطيط لجذب مشروعات استثمارية في القطاع السياحى للعمل على زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الحركة السياحية المتزايدة خلال الفترة الحالية.

من جهتها، أبدت «موران» سعادتها والوفد المرافق لها لأول زيارة لهم لأسوان والتى تهدف للتعرف من قرب على المقومات المتنوعة لهذه المحافظة الواعدة، وخاصة أن مجلس الشيوخ الفرنسى يمثل مقاطعات وحلقة الاتصال المباشرة بالمواطن الفرنسي، مشيرة إلى أن المزايا التي تمتلكها أسوان من تعدد المواقع والمعالم الأثرية والسياحية مع الطقس الدافئ يؤهلها لأن تكون مقصداً هاماً للسياحة الفرنسية.

وفى نهاية اللقاء، أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام بمجلس الشيوخ الفرنسى ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية تقديراً لدورها البناء في دعم العلاقات بين الشعبين الصديقين الفرنسى والمصرى، فيما أهدته «موران» ميدالية مجلس الشيوخ الفرنسى لحفاوة الاستقبال والترحيب واعتزازها بعاصمة الشباب الأفريقي.