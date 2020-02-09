شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: أهل الفاحشة سعادتهم زائفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإيمان بالغيب هو امتحان من الله لنا، مضيفًا: «يجب أن تكون لدينا عقيدة وإيمان بما وراء الأمور حتى لو كانت الظواهر توحي بعكس ذلك».

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وتابع الجندي خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc» أنه عندما ترى أهل الفساد وهم في صعود فهذا ليس دليلًا على صلاحية الفساد، وعندما ترى أهل التقوى أحوالهم سيئة فهذا ليس دليلًا على فساد منهج الصلاح، لافتًا إلى أنه لا ينبغي الربط بين ظواهر الأشياء وحقيقتها.

وقال إنه «يجب أن يكون لدينا إيمان شديد بقضية الغيب، ولا تفزع من صولة أهل اللؤم والفسق والفاحشة، فهؤلاء مساكين لأنه عند الله تجتمع الخصوم».

كما حذر الجندي الصالحين من الانهيار معنويًا: «إياك أن تنهار معنويًا أو تلقي بسلاح الإيمان من قلبك أو تغتر بالسعادة المزيفة لأهل الفسق والعربدة، فهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا»، مستشهدًا بالآية الكريمة: «إنما يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلًا عظيمًا».