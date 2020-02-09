شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: «البقرة» تستهلك ما يحتاجه فدان زراعي من مياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالغني الجندي، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس الأسبق، إن من الضروري إجراء حسابات للمقارنة بين قيمة الناتج الزراعي وما يستهلكه من مياه، لترشيد استهلاك الموارد المائية.

وقال «الجندي»، خلال مشاركته في مؤتمر تأسيس اتحاد الزاعيين الأفارقة، أن الحسابات العلمية تؤكد أن المياه التي تستخدمها بقرة واحدة، توازي ما يحتاجه فدان أرض زراعية من المياه.

وأوصي «الجندي»، باستخدام أحدث النظم لترشيد المياه.