شكرا لقرائتكم خبر عن «حديد عز» تخفّض أسعارها 100 جنيه لتصبح 9.900 جنيه للطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة حديد عز للموزعين، خفض أسعار بيع مصانعها 100 جنيه لتصبح 9.900 جنيه تسليم أرض المصنع شامل 14% ضريبة المبيعات.

ويأتي هذا الخفض، الأحد، في أعقاب نزول أسعار الخردة والبيليت في البورصات العالمية التي بدأت دورة تراجع سعرية، بعد أن كانت الأسعار في اتجاه الارتفاع خلال شهر ديسمبر.

وكانت أسعار الخردة قد سجلت أقصى نقطة لها عند حد 300 دولار للطن في بداية شهر يناير ثم بدأت في التراجع تدريجياً لتصل الآن إلى 260 دولارا، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار البيليت التي انخفضت من 430 دولارا إلى 395 دولارا حالياً، في ظل أوضاع سوق عالمية مضطربة نتيجة الحرب التجارية بين أمريكا والصين ثم الآن بسبب فيروس كورونا الذي نتج عنه شبه توقف تام للمصانع الصينية، رغم انتهاء الإجازة السنوية والمعروفة باسم السنة القمرية الجديدة.