شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للكبد» يناقش أحدث مستجدات علاج فيروسي «سي وبي» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المعهد القومي لأبحاث الكبد والأمراض المتوطنة، التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، الأحد، لقائه العلمي الشهري لمناقشة أحدث المستجدات المرضى في المجالات العلاجية، بما يعود بالنفع على مرضى الكبد في مصر.

شارك في اللقاء نخبة من أساتذة أمراض الكبد في مصر، بينهم الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور محمد إسماعيل، عميد المعهد، والدكتورة سهير شومان، رئيس قسم الباطنة بالمعهد، والدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية، والدكتور محمد الإبجيجي، نائب عميد المعهد، وأساتذة الكبد والجهاز الهضمي.

وقال الدكتور محمد إسماعيل، عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي، إن انعقاد اللقاء العلمي بمشاركة نخبة من أكبر أطباء الكبد يأتي في إطار دعم المعرفة الطبية العلمية بأحدث المستجدات العلاجية في مجال مكافحة الفيروسات الكبدية، ودعم التعليم الطبي المستمر، بما يعود بالنفع على المريض المصري.

وأضاف «إسماعيل» أن اللقاء ناقش أحدث الأبحاث والمستجدات في علاج أمراض الكبد، وبالأخص بروتوكولات علاج فيروسات الكبد الوبائية من النوعين «سي» و«بي».

ولفت إلى أن الأطباء المشاركين باليوم العلمي أشادوا بالنتائج المبهرة التي تحققت في المبادرة الرئاسية للقضاء على الفيروسات الكبدية بمصر، موضحاً أن اللجنة ستواصل العمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة، لعلاج المصابين المكتشف إصاباتهم حديثاً بـ«فيروس سي»، والمنتكسين من علاج المرض، والذين تقل نسبتهم عن 5% من الذين تلقوا العلاج.

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وقال الدكتور محمد الإبجيجي، نائب عميد المعهد، إن هناك العديد من العلاجات الحديثة التي تم توفيرها لعلاج المنتكسين من علاج فيروس سي مؤخراً من بينهم العلاج الأمريكي الأصلي له المعروف باسم «فوسيفي»، بالإضافة لعدد من العلاجات المصرية، ما يرفع الأمل ويزيد التوقعات لحدوث طفرة في مجال علاج المنتكسين من العلاجات التقليدية لـ«فيروس سي».

وأوضح عضو القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن كبار الأطباء المشاركين باللقاء العلمي، أشادوا بتوفير الحكومة المصرية للدواء الأمريكي الأصلي بأقل من 1% من سعره العالمي، بالإضافة لعمل عدد من شركات الأدوية الوطنية على إنتاج أدوية مكافحة الفيروس بمصر، ومن بينها علاجات المنتكسين.

ولفت إلى أن كبار أطباء الكبد في مصر، يسعون لإلقاء الضوء في المرحلة المقبلة على ملف «فيروس بي»، للتوعية بالكشف المبكر عن المرض، ما يحد من آثاره السلبية، وذلك بالتزامن مع الجهود العالمية الجارية حالياً لاكتشاف علاجات شافية نهائياً منه مثلما حدث في مجال فيروس سي، حينما اكتشف عقار «سوفالدي»، والأجيال الدوائية التي أعقبت ظهوره، والتي تم توفيرها بمصر بالشراكة مع شركة جلياد العالمية، وشركة إيفا فارما المصرية.

من جهته، أكد الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، أن عدد مرضى فيروس سي في مصر ينخفض بشدة في تلك الأيام بفضل المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، خصوصاً أن هناك طفرة في علاجات الفيروس، خصوصاً في علاجات المنتكسين، لذا فإن الأعين ستتجه في الفترة المقبلة لمصابي فيروس بي.

وأضاف عضو مكافحة الفيروسات الكبدية، في تصريحات على هامش اللقاء العلمي، أن عدد مرضى فيروس بي الذين يعلمون بأنهم يحملون الفيروس قليل جداً، وأقل كثيراً من الحقيقي؛ لذا يجب توعيتهم بالمرض، ليتلقوا الرعاية الصحية الخاصة بهم.

من جهته، شدد الدكتور حسن حمدي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، على أهمية إجراء كل المواطنين لتحليل لمعرفة إذا ما كانوا مصابين بالمرض من عدمه، لأن الإصابة به هي مقدمة طبيعية للإصابة بالسرطان، ما قد يصل للوفاة.

وأضاف «حمدي»، في تصريحات على هامش المؤتمر، أن المرضى المشخصين مبكراً بإصاباتهم بفيروس بي، وعمدوا لإيقاف العلاج؛ فإنهم سيكونون عرضة لانتكاسة لها نتائج خطيرة على حالتهم الصحية.