شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الغياب والتأخير».. إحالة 57 من العاملين بـ«الصحة» في البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدتان المحليتان لمركزي الدلنجات وإيتاي البارود بالبحيرة، بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة، حملات مرور مفاجئة على الوحدات الصحية بالمركزين للتأكيد على الإنضباط الإدارى، أسفرت عن إحالة عدد 57 من العاملين بها للتحقيق.

وبحسب بيان، أجرى كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، جولة تفقدية لسير العمل بالوحدات الصحية بقرى الغرباوى والعلامية وأبوسعيفة، وتبين تغيب 34 من الموظفين والممرضين بتلك الوحدات، وعدم توقيعهم بسجلات الحضور والانصراف.

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وكشفت حملة من الرقابة والمتابعة بمركز الدلنجات، عن تغيب 10 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية سالم ومركز شباب زهور الأمراء بمركز الدلنجات دون إذن قانونى.

وقرّر محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، إحالة 13 من العاملين بالوحدات الصحية بقرى ششت الأنعام وصفط الحرية وجبارس لتغيبهم وتأخرهم عن العمل، بحسب حملة مفاجئة للجنة من الرقابة والمتابعة بالمركز.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا تهاون مع المقصرين في العمل، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الإنضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.