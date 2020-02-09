شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تشغيل قسم القلب بـ«أطفال العديسات» بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ثقتها في قدرة الفريق الطبي بمستشفى العديسات التخصصي للأطفال على إنجاح المنظومة الجديدة، مشددة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بما ينعكس إيجاباً على الخدمة الطبية المقدمة للمريض.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة يرافقها المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، السبت، التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

Advertisements

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، الأحد، إن الوزيرة تفقدت وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمستشفى وأقسامه المختلفة، مؤكدةً أن مستشفى العديسات سيصبح مستشفى متخصصاً في جراحات الأطفال وسيخدم محافظات جنوب الصعيد، حيث تم إنشاؤه وفقاً لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، ويضم كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية وجراحات متقدمة وعظام وزراعة قوقعة للأطفال.

وأضاف المتحدث أن الوزيرة كانت وجهت بتشغيل المستشفى تجريبياً بداية من 18 يناير الماضي، حيث يتكون المستشفى من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، ويشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية، و17 عيادة خارجية.

وأوضخ أن الوزيرة كشفت خلال زيارتها عن إبرام بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لتشغيل قسم القلب بالمستشفى وفقاً لأعلى معايير الجودة، وبما يضمن ذلك من تدريبات للفريق الطبي، وتوحيد أدلة العمل الإكلينيكية، بما سيخدم أطفال إقليم الصعيد بالكامل.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها، يوليو الماضي.

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى ووحدة صحة البياضية‬

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى ووحدة صحة البياضية‬

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى ووحدة صحة البياضية‬

وزيرة الصحة خلال تفقدها التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال

وزيرة الصحة خلال تفقدها التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال

وزيرة الصحة خلال تفقدها التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال

وزيرة الصحة خلال تفقدها التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال

وزيرة الصحة خلال تفقدها التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال