شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس «الزعفرانة» خلال جولة مفاجئة بالقرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، إقالة رئيس قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، في جولة مفاجئة للمحافظ بالقرية، اليوم، الأحد، بسبب تدني مستوى النظافة داخل القرية، وتجمع مياه الأمطار، ووجود العديد من التعديات، وورش صيانة سيارات للنقل الثقيل، وورش إصلاح الكاوتش على الطريق الرئيسي للقرية، وتقوم هذه الورش بإلقاء مخلفات الكاوتش على الطريق الذي يتسبب في العديد من الحوادث، حيث تعد الزعفرانة المدخل الشمالي لمحافظة البحر الأحمر.

وكلّف المحافظ رئيس مدينة رأس غارب بفحص تراخيص هذه الورش، موجهاً بتمهيد وتوسعة الطريق المؤدى إلى مدخل المحافظة بقرية الزعفرانة من المدخل الشمالي.

وأكد محافظ البحر الأحمر أنه لن يسمح بوجود أي مخالفات، مشددًا على أنه يولي ملف النظافة اهتماما كبيرا، وغير مقبول وجود أي قمامة بالمدن والقرى، أو تقصير في حق المواطن، مشيراً إلى أن زياراته المفاجئة مستمرة للمصالح الحكومية وفي أوقات مختلفة.

محافظ البحر الأحمر يتفقد قرية الزعفرانة