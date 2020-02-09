شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب بترولي من حقول بلاعيم لتهالك المواسير.. ونائب يطالب بمحاسبة المتسببين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة أبوريس بجنوب سيناء تسربًا بتروليًا كبيرًا من حقول بلاعيم، نتيجة تهالك مواسير نقل البترول في البحر، وخلّف التسريب البترولي بقعًا من الزيت الكبيرة في البحر والشواطئ.

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وكشف النائب غريب حسان، نائب دائرة طور سيناء، عن حجم التلوث الذي انتشر على الشواطئ والإهدار في زيت البترول الخام، مطالبًا بمكافحة التلوث الذي يدمر الشواطئ ويهدر البترول الخام.

ووصف «حسان» ما يحدث بالإهمال الجسيم وإهدار للمال العام بعدم السيطرة والحفاظ على زيت البترول الخام، علاوة على الدخان الكثيف الذي تسبب في تلوث فادح بالبريمة 2020، بسبب إطفاء الشعلة، ما أثر على الأهالي والمنطقة.

وطالب «حسان» بمحاسبة المتسببين في هذا الإهدار للمال العام، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى التسريب، وإحالته للجنة الطاقة والبيئة للمناقشة، وإصدار التوصيات اللازمة في حضور وزير البترول.