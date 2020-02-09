شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يشكر الحكومة على دعم جهود التنمية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الشكر للحكومة على دعمها التنمية بالمحافظة، مؤكدا نعمل كرجل واحد والجميع يعطى المحافظة أولوية فى العمل. وأضاف على هامش افتتاح مشروعات بالمحافظة بحضور وزير الأوقاف وعدد من قيادات الدولة وقيادات القوات المسلحة، أن القوات المسلحة شريك تنموى أصيل لا يتاخر أبدا عن تقديم كل شيء طيب.

وقال عميد أحمد زين العابدين، رئيس قطاع المشاريع العسكرية، إن المشروعات التى افتتحتها محافظات الوادى الجديد، اليوم الأحد، وخاصة المساجد وهى مسجدى المطار والمعز هى نواة لمجتمعات عمرانية جديدة شاركت فيها عدة جهات.

واكد أن المشروعات التى جرى افتتاحها بالوادى الجديد، اليوم الاحد، تأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بالعمل لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى، حيث يواصل جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بقيادة لواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأضاف أن الجهاز يعمل على أنهاء مشروعات مزارع إنتاج الحيوانى التسمين والحلاب بمختلف محافظات الجمهورية من تنفييذ الشركة الوطنية للمقاولات برئاسة لواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات وتنفييذ قطاع المشروعات العسكرية ومصانع الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى برئاسة لواء فايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة، بما يساعد على تثبيت أسعار اللحوم بالسوق وتواجدها وخلق سلالات جديدة لتطوير صناعة الإنتاج الحيوانى بمصر.

جاء ذلك على هامش تفقد وافتتاح الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مسجد المعز بمدينة الخارجة وادى الصلاة بالمسجد. كما تفقد مجمع الإنتاج الحيوانى بالوادى الجديد ويضم مزرعتين بقوة إنتاج 10 آلاف رأس فى الدورة كل 6 أشهر، وتفقد مصنع التمور، كما افتتح مسجد الرحمن الرحيم بالمطار.

وقال محمد البشارى، الأمين العام للمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، إن مصر تقدم ريادة ثقافية وعلمية وتنموية، مضيفا أن العالم ينظر لمصر بإكبار، ونحن كعرب ننظر إليها بحب ومودة وفرح لما تحققه من تحول ونجاح كبير.

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حضر الفعاليات دكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ولواء طبيب فايز اباظه رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، ولواء أركان حرب كرم سالم، رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، كما حضر عدد من الضيوف الأجانب من ضيوف المسابقة الدولية للقران الكريم السابعة والعشرين، كان فى مقدمتهم محمد البشارى، أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة والشيخ رحمة الله بن عناية الله من السعودية.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

من جانبها، أعلنت وزارة الأوقاف، وصول ​الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمى إمام الحرم النبوى الشريف، ​للمشاركة فى تحكيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نستخها الـ27، كما يشارك​​ الشيخ محمد أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، ​مع 10 محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية،​ فى تحكيم المسابقة،​ إضافة إلى محكمين دوليين فى فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها​،​ كما تحظى المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسة وثمانين متسابقا من ثلاثة وستين دولة فإنها تحظى أيضا بمشاركة تحكيمية متميزة​، ​كما تحظى هذه المسابقة ببعض الموفدين من عدة دول لمتابعة فعاليات المسابقة.

​فيما​ وصل أمس الجمعة إلى مقر انعقاد المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بإحدى فنادق القاهرة من دولة (روسيا ) المتسابق حاج مراد محمدوف، والمتسابق شمويل قربانوف ، والمتسابق سلطان أصحابوف ، كما وصل المتسابق​ ​ضياء سليمان من دولة ( كوت ديفوار )، والمتسابق بشر محمد حسن من دولة ( إفريقيا الوسطى ) ، والمتسابق محمد أحمد محمد من دولة (كينيا) ، والمتسابق يوسف هروزفيتش من دولة (البوسنة والهرسك) ، والمتسابق بابا أحمد عيسى البان من دولة (موريتانيا ) ، والمتسابق محمد حافظ عبد الرازق من دولة (ماليزيا ) ، والمتسابق ميخائيل تمب أبا من دولة (البرتغال)، والمتسابقة ديوى أريكا بنت سامبرى من دولة (سنغافورة) ، للمشاركة فى المسابقة السابعة والعشرين للقرآن الكريم ، والتى تقيمها وزارة الأوقاف المصرية، هذا وقد عبر المتسابقون عن تقديرهم للمجهودات المبذولة من وزارة الأوقاف المصرية لخدمة كتاب الله تعالى وأهله داخل مصر وخارجها.

و​وصل إلى مقر انعقاد المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم، المتسابق بسام باسم خليل أحمد، والمتسابق إسحاق عبدالله ناجى من دولة (الأردن) ، كما وصل المتسابق عمر مسنغوزى من دولة (أوغندا) ، والمتسابق دها بونيمو عبد الرازق من دولة (رواندا).​