اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، والتى تضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، على رأسها، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، مضيفا فى كلمته امام قمة الاتحاد الأفريقي: "أؤكد استعداد مصر لاستضافة عقد قمة أفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن القمة الأفريقية الخاصة يأتى من واقع مسؤوليتها وإيمانًا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن فى أفريقيًا .

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

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