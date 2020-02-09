جريمة حدائق الأهرام.. الأم في الشرفة والأب ورضيعته بينهما متران بالأسفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول مطلع على التحقيقات بواقعة العثور على جثامين زوجين ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام، اليوم الأحد.

أوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن الضحية الأولى وتدعى "إيمان" 35 سنة، عُثر عليها مخنقوة بـ"كوفية" مرتدية ملابسها كاملة، مُسجاة على ظهرها بشرفة مطلة على منور العقار رقم (268) بالمنطقة (د).

أضاف المصدر أن حارس العقار أخبر الجيران بالعثور على جثتي الأب "أشرف" 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، ورضيعته "نجوى" 7 أشهر، في الأسفل مهشمتي الرأس.

عن وضعية الجثتين، أشار المصدر إلى أن الأب ارتطمت رأسه بالسور الفاصل بين العقار سكنه والمجاور له، وعثر على رضيعته على وجهها على بعد مترين تقريبا.

المعاينة أثبتت سلامة منافذ الشقة: (الباب الرئيسي - الغرف - النوافذ) فضلا عن عدم وجود آثار بعثرة في محتوياتها أو سرقة متعلقات الضحايا، إذ عُثر على هواتفهم المحمولة.

شاهد عيان قال في أثناء مناقشته أمام رجال المباحث "الطفل أدهم فتح لي الباب من جوه.. فتح الباب بتكتين"، ما يزيد من فرضية تورط الأب في الحادث.

مصدر مسؤول بمباحث الجيزة، قال إن التحريات الأولية تشير لفرضية تورط صاحب شركة مقاولات في مقتل زوجته ورضيعته؛ مضيفًا: المعاينة والتحريات تشيران إلى أن الأب "أشرف" 45 سنة، خنق زوجته "إيمان" 35 سنة، بواسطة "كوفية" ثم انتحر رفقة رضيعته "نجوى" 7 شهور عبر شرفة المنور العقار رقم (268 د).

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وأرجع مصدر مطلع على التحقيقات السبب إلى مرور الأب بضائقة مالية وتعثره في سداد استحقاقات مالية لدى عدد من عملائه.

في المقابل، استمع رجال المباحث لأقوال أحد قاطني الشقة المواجهة لمسرح الجريمة الذي أفاد "كان في صوت تخبيط جامد على الفجر.. أخويا شاف اثنين مش من السكان جريوا بسرعة لما خرج"، وسمعوا بعد مرور نصف الساعة صراخ الناجي الوحيد ابن الـ9 سنوات "إلحقوني ماما مقتولة".

ورفض مصدر ثالث بقطاع الأمن العام الجزم بماهية الحادث، "محدش يقدر يجزم بالحقيقة.. الجريمة حصلت من كام ساعة.. المباحث شغالة مع الأدلة الجنائية والنيابة"، مطالبًا الجميع بانتظار نتيجة التحقيقات مختتمًا تصريحاته: "مفيش رواية كاملة لحد دلوقتي".

جهود البحث والتحري التي قادها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن الزوجة تعرضت للخنق داخل الشقة.

وعثرت قوات الشرطة على جثتي الأب ورضيعته في المنور مهشمتي الرأس وبهما كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

الناجي الوحيد الطفل "أدهم" 9 سنوات، اكتشف الجريمة عقب استيقاظه من النوم، فاستنجد بالجيران الذين عثروا على والده ورضيعته جثتين بالمنور.

وعن حالة الطفل، قال المصدر إن حالته سيئة للغاية ويحاول استيعاب الجريمة واكتفى بالقول: "صحيت من النوم لقيت ماما مقتولة"، إذ تبين تعرضها للخنق موضحًا أن الرضيعة هي شقيقة الطفل الناجي الوحيد من الأم.