محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، إنارة مساجد محافظة الوادي الجديد بالطاقة الشمسية.
وقال الوزير، في تصريح صحفية، على هامش زيارته اليوم إلى الوادي الجديد، إنه جرى الاتفاق مع المحافظ محمد الزملوط على البدء في إنارة 5 مساجد بالطاقة الشمسية، كبداية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمساجد المحافظة.
وشملت زيارة وزير الأوقاف للوادي الجديد، افتتاح مسجدين وتفقد مزرعة للإنتاج الحيواني وافتتاح الدورة التثقيفية لمعلمي التربية الدينية في الوادي الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف: إنارة مساجد الوادي الجديد بالطاقة الشمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.