مصر | إحالة موثق الشهر العقاري للتحقيق في قضية "كتائب حلوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة موثق الشهر العقاري للتحقيق في قضية "كتائب حلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في قضية "كتائب حلوان" بجلسة 17 فبراير الجاري.

وأمرت المحكمة بإحالة موثق الشهر العقار بالمعادي للنيابة لعدم تنفيذ قرار المحكمة بالانتقال لمتهمين في محبسهم لعمل توكيلات خاصة لدفاعهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.