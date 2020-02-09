مصر | الرضيعة ملقاة على وجهها.. مصدر يكشف مفاجآت حول مذبحة الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرضيعة ملقاة على وجهها.. مصدر يكشف مفاجآت حول مذبحة الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن الزوجة المعثور على جثتها في مذبحة حدائق الأهرام الأسرية، كانت ترتدي كامل ملابسها وملقاه على ظهرها بشرفة مطلة على منور العقار محل الجريمة، ووجود آثار خنق حول رقبتها وعثر على "كوفية" بجوارها.

وأضاف المصدر ذاته لـ "الخليج 365"، أن حارس العقار بعد وقوع الجريمة عثر على جثة الزوج ملقاة على ظهره بالمنور بعد ارتطامه بالسور الفاصل بين العقار محل الجريمة والعقار المجاور له، موضحا أنه على بعد حوالي مترين عثر على جثة الطفلة الرضيعة مسجاة على وجهها.

وكشفت معاينة رجال مباحث الجيزة عن سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة محل جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية، فضلًا عن عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وعدم سرقة هواتفهم المحمولة أو متعلقات المجني عليهم.

ورجح مصدر بقطاع أمن الجيزة، في وقت سابق، أن يكون الزوج هو منفذ المذبحة، مضيفًا أنه كان يقيم بمحافظة القاهرة، ويمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، بسبب وجود مديونيات عليه بملايين الجنيهات وتعثره في سدادها، ما دفعه إلى خنق زوجته ورضيعته والانتحار.

واستمع رجال المباحث، لأقوال أحد قاطني الشقة المواجهة لمحل الجريمة، قائلًا: "كان في صوت تخبيط جامد وقت صلاة الخليج 365.. أخويا شاف اتنين مش من السكان جريوا بسرعة لما خرج، وبعد مرور نصف ساعة سمعوا صراخ الناجي الوحيد من المذبحة".

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ورفض مصدر بقطاع الأمن العام، الجزم بماهية الجريمة "ماحدش يقدر يجزم بالحقيقة.. الجريمة حصلت من كام ساعة.. المباحث شغالة مع الأدلة الجنائية وفريق النيابة"، مطالبًا الجميع بانتظار نتيجة التحقيقات، مختتمًا تصريحاته: "مافيش رواية كاملة لحد دلوقتي".

فيما حصلت "الخليج 365" على أسماء قتلى المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام، اليوم الأحد، وهم: "أشرف صالح محسن، 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، إيمان محمد محمود، 34 سنة، دبلوم تجارة، نجوي أشرف 7 شهور".

ومعاينة رجال مباحث الجيزة لجثث مذبحة حدائق الأهرام، كشفت أن الزوجة عثر عليها مخنوقة، فيما عثر على جثة الزوج ورضيعته ملقاه من بلكونة تطل على المنور، وتبين أن الجثتين مهمشتين الرأس ووجود كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وقال الطفل الناجي من مذبحة حدائق الاهرام، "أدهم"، البالغ من العمر 9 سنوات، خلال التحقيقات معه: "كنت نايم، وصحيت لقيت ماما مقتولة".

