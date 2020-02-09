مصر | عاجل.. معاينة النيابة تكشف لغز مذبحة الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. معاينة النيابة تكشف لغز مذبحة الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال مباحث الجيزة عن سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة محل جريمة مذبحة حدائق الاهرام الأسرية، فضلًا عن عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وعدم سرقة هواتفهم المحمولة أو متعلقات المجني عليهم.

وفجر مصدر بقطاع أمن الجيزة، مفاجأة من العيار الثقيل، حول المذبحة الأسرية التي وقعت اليوم الأحد في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وأسفرت عن مقتل الأب وزوجته وطفلته.

ورجح المصدر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن يكون الزوج هو منفذ المذبحة، مضيفًا أنه كان يقيم بمحافظة القاهرة، ويمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، بسبب وجود مديونيات عليه بملايين الجنيهات، وتعثره في سدادها، ما دفعه إلى خنق زوجته ورضيعته والانتحار.

واستمع رجال المباحث، لأقوال أحد قاطني الشقة المواجهة لمحل الجريمة، قائلًا: "كان في صوت تخبيط جامد وقت صلاة الخليج 365.. أخويا شاف اتنين مش من السكان جريوا بسرعة لما خرج، وبعد مرور نصف ساعة سمعوا صراخ الناجي الوحيد من المذبحة".

ورفض مصدر بقطاع الأمن العام، الجزم بماهية الجريمة "ماحدش يقدر يجزم بالحقيقة.. الجريمة حصلت من كام ساعة.. المباحث شغالة مع الأدلة الجنائية وفريق النيابة"، مطالبًا الجميع بانتظار نتيجة التحقيقات، مختتمًا تصريحاته: "مافيش رواية كاملة لحد دلوقتي".

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فيما حصلت "الخليج 365" على أسماء قتلى المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام، اليوم الأحد، وهم: "أشرف صالح محسن، 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، إيمان محمد محمود، 34 سنة، دبلوم تجارة، نجوي أشرف 7 شهور".

كانت معاينة رجال مباحث الجيزة لجثث مذبحة حدائق الأهرام، كشفت أن الزوجة عثر عليها مخنوقة، فيما عثر على جثة الزوج ورضيعته ملقاه من بلكونة تطل على المنور، وتبين أن الجثتين مهمشتين الرأس ووجود كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وقال الطفل الناجي من مذبحة حدائق الاهرام، "أدهم"، البالغ من العمر 9 سنوات، خلال التحقيقات معه: "كنت نايم، وصحيت لقيت ماما مقتولة".

فيما كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت جديدة حول واقعة مذبحة حدائق الأهرام، وتبين أن الطفل الناجي من الجريمة، والطفلة المعثور على جثتها، أخوات من الأم، والزوج المعثور على جثته والدها.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الزوجة داخل الشقة، والزوج وطفلة رضيعة عمرها 7 شهور ملقاة بالمنور.