مصر | حجز طعن المحكوم عليهم بـ"داعش ليبيا" لـ23 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز طعن المحكوم عليهم بـ"داعش ليبيا" لـ23 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا بتهمة تشكيلهم خلية مسلحة في محافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، واشتراك عدد منهم في ذبْح 21 مواطنا مصريا مسيحيا في ليبيا، في الفيديو الشهير الذي أذاعه تنظيم داعش منذ فترة، للحكم بجلسة 23 فبراير الجاري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 25 نوفمبر 2017 بإعدام 7متهمين، وهم، "محمد خالد، ومحمد السيد، ومحمود عبدالسميع، وفتح الله فرج، ومحمد تامر، ومحمد مصطفى، وعبدالله حمد"، من بينهم 4 متهمين صدر الحكم عليهم "حضوريا" و3 آخرين "غيابيا".

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 10 متهمين، والسجن 15 سنة على 3 آخرين.

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وكانت النيابة العامة قالت: إن المتهمين انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش في ليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية.

وبحسب النيابة فقد اشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا مسيحيا من العاملين في ليبيا.