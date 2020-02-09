أخبار مصر | وزيرة الصحة تشيد بمعدلات تنفيذ الأعمال بمستشفى ووحدة صحة البياضية

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أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمعدلات تنفيذ الأعمال بمستشفى البياضية للنساء والولادة، والوحدة الصحية بالبياضية، موجه الشكر للشركات المنفذة على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، أعمال التجهيزات الجارية بالمستشفى ووحدة صحة البياضية، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشارت إلى أن مستشفى البياضية سيصبح أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد، مؤكدة تطوير المستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة، وأوضحت أن المستشفى سيقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة، ووجهت بتوفير تجهيزات المستشفى الطبية وغير الطبية، وتوريدها بشكل عاجل، تزامنًا مع الانتهاء من أعمال التجهيزات والإنشاءات بالمستشفى.

وأضاف أن الوزيرة تفقدت أيضًا التجهيزات الجارية بوحدة صحة البياضية، مشيدة بمعدلات التنفيذ، ومشددة على مراعاة كافة معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

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ووجهت الوزيرة الشكر لمحافظ الأقصر لمتابعته الحثيثة والتي كان من شأنها الإسراع في معدلات التنفيذ وتطوير المنشآت الطبية.

يذكر أن مستشفى البياضية يتكون من دور أرضي، و6 أدوار متكررة، ويشمل 26 سريرًا غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.