أخبار مصر | رد السكة الحديد على واقعة اصطحاب حمار داخل قطار الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد السكة الحديد على واقعة اصطحاب حمار داخل قطار الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردت هيئة السكك الحديدية على ما أثير عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن واقعة اصطحاب حمار من قبل أحد الركاب بقطار ركاب رقم 748 (نجع حمادي – الأقصر) أمس السبت الموافق 8 فبراير 2020.

وقال بيان للهيئة، إنه من منطلق سياسة الشفافية التي تنتهجها هيئة سكك حديد مصر للتواصل مع المواطنين ، بشأن مرفقهم العريق أنه بالتحقيق في الأمر تبين ركوب الراكب للقطار ومعه "الحمار" حيث استقل المواطن قطار ركاب رقم 748 من محطة أبنود – وهي عبارة عن رصيف فقط – وبصحبته دابة "حمار".

وأوضح البيان أن المواطن قام بالتشاجر مع كمسارية القطار، وتم إخطار شرطة النقل والمواصلات بالأمر بوقته وعليه تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 189/2 لسنة 2020 أحوال قسم النقل والمواصلات بالأقصر وقيام كمسارية القطار باتخاذ الإجراءات القانونية، ومازال الراكب محجوز للعرض على النيابة.

وناشدت هيئة السكك الحديدية، الركاب بضرورة الالتزام بتعليمات ولوائح الهيئة أثناء استقلالهم للقطارات التي هي ملك لهم.