أخبار مصر | وزيرة الصحة للفريق الطبي بمستشفى العديسات: "أوصيكم بالمرضى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة للفريق الطبي بمستشفى العديسات: "أوصيكم بالمرضى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة للفريق الطبي بمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، قائلة: "أثق في قدراتكم تمام الثقة لإنجاح المنظومة الجديدة وأوصيكم بالمرضى"، مؤكدةً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين كافة أفراد الفريق الطبي، بما ينعكس إيجابًا على الخدمة الطبية المقدمة للمريض.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، التشغيل التجريبي لمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت وحدة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمستشفى والتي كانت قد وجهت بسرعة الانتهاء منها خلال زيارتها الأخيرة، كما حرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، مؤكدةً أن مستشفى العديسات سيصبح مستشفى متخصصًا في جراحات الأطفال وسوف يخدم محافظات جنوب الصعيد، حيث تم إنشاؤه وفقًا لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، ويضم المستشفى كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.

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وذكر أن الوزيرة كانت قد وجهت بتشغيل المستشفى تجريبيًا بدايةً من 18 يناير الماضي، حيث يتكون المستشفى من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، ويشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية، و17 عيادة خارجية.

وأضاف أن الوزيرة كشفت خلال زيارتها عن إبرام بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لتشغيل قسم القلب بالمستشفى وفقًا لأعلى معايير الجودة، وبما يضمن ذلك من تدريبات للفريق الطبي، وتوحيد أدلة العمل الإكلينيكية، بما سيخدم أطفال إقليم الصعيد بالكامل.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.