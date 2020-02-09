أخبار مصر | مصر تستضيف اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستضيف اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف مصر اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5) وممثلي الدول المانحة، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع، بحث سُبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب، وذلك عبر تقديم الدعم المتبادل في كافة المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.

كما ستقدم مصر مقترحًا لتدريب كوادر دول الساحل الخمس في مجال مكافحة الإرهاب، مما يزيد من قدرة هذه العناصر على مواجهة خطر الإرهاب، ويساهم في تحقيق مزيدًا من سُبل الأمن وفتح آفاق التنمية فى تلك الدول.

تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء؛ لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بهذه المنطقة الحيوية من القارة الأفريقية.