أخبار مصر | "عربة ترام وتاكسي قديم" شاهد نوادر قصر البارون قبل افتتاحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربة ترام وتاكسي قديم" شاهد نوادر قصر البارون قبل افتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن قصر البارون بعد افتتاحه سيأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في إنشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياه اليومية المعروفة في أوائل القرن العشرين.

جاء ذلك خلال تفقده للقصر صباح اليوم استعدادًا للافتتاح الوشيك له واستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

وأضاف، أنه تم عرض إحدى عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

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وأشار إلى أن المعرض سيشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة.

بالإضافة الى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

وقصر البارون مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.