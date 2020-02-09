أخبار مصر | تمهيدًا لافتتاحه خلال أسابيع.. العناني يتفقد قصر البارون إمبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمهيدًا لافتتاحه خلال أسابيع.. العناني يتفقد قصر البارون إمبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، أعمال التشطيبات النهائية لقصر البارون إمبان وتجهيزه تمهيدًا لافتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتفقد وزير السياحة والآثار العربات والبوابات الإلكترونية للقصر ونظام التأمين الإلكتروني ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض ومنطقة الخدمات السياحية لخدمة الزائرين.

كما تفقد العناني أعمال تجهيز شاشات العرض الإلكترونية culturama لعرض صور وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي خلال ذلك الوقت.

كما ستعرض الشاشات أيضا صور للبارون إمبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر.