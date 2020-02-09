أخبار مصر | "الجيزة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيزة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محافظة الجيزة، قراراً بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالإدارة المركزية للمجالس واللجان بالمحافظة، لمتابعة عملية الانتخابات التكميلية وذلك لشغل مقعد الدائرة الأولى (دائرة الجيزة) ومقرها قسم شرطة الجيزة، بمجلس النواب لسنة 2020، والمقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء 11، 12 /2/ 2020 والإعادة يومي الثلاثاء والأربعاء 10، 11 /3/ 2020.

وجاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.



وأكد السكرتير العام في تصريحات له أنه تم مراجعة المقار الانتخابية واللجان ومحيطها ومراجعة كافة التجهيزات، وتكثيف أعمال النظافة وتوفير سبل الراحة للمواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم وذلك وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.