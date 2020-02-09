أخبار مصر | النقل تنفى وجود خلاف بين الوزير ووكيل لجنة المواصلات بالبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل تنفى وجود خلاف بين الوزير ووكيل لجنة المواصلات بالبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة النقل ما أثير على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن وجود خلاف بين وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير والنائب وحيد قرر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بخصوص طلب الأخير إسناد عملية رصف الطرق الداخلية بمركز بلقاس لشركة معينة وذلك (ضمن مشروع إعادة تأهيل الطرق المحلية داخل 12 محافظة كمرحلة أولى).

وأوضحت الوزارة أنه لم يحدث أن طلب النائب إشراك أي شركة في أعمال التنفيذ في هذا المشروع أو أي مشروعات أخرى كما أنه لم يتدخل في تحديد الطرق التي سيتم رفع كفاءتها وصيانتها ورصفها داخل مركز بلقاس حيث أن هناك لجنة مشترك بين وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية ممثلة في مديريات الطرق بالمحافظات هي التي قامت بتحديد الطرق التي سيتم رفع كفاءتها وصيانتها ورصفها داخل 12 محافظة وقد وافق واعتمد نتائج عمل هذه اللجنة وزيرا النقل والتنمية المحلية.

وأهابت النقل بمستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي عدم نشر أي أخبار مغلوطة عن الوزارة خاصة وأنها تؤدي دورا خدميا هاما لخدمة ملايين المواطنين يوميا.