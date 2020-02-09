أخبار مصر | النقل تنفى وجود خلاف بين الوزير ووكيل لجنة المواصلات بالبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل تنفى وجود خلاف بين الوزير ووكيل لجنة المواصلات بالبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت الوزارة أنه لم يحدث أن طلب النائب إشراك أي شركة في أعمال التنفيذ في هذا المشروع أو أي مشروعات أخرى كما أنه لم يتدخل في تحديد الطرق التي سيتم رفع كفاءتها وصيانتها ورصفها داخل مركز بلقاس حيث أن هناك لجنة مشترك بين وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية ممثلة في مديريات الطرق بالمحافظات هي التي قامت بتحديد الطرق التي سيتم رفع كفاءتها وصيانتها ورصفها داخل 12 محافظة وقد وافق واعتمد نتائج عمل هذه اللجنة وزيرا النقل والتنمية المحلية.
وأهابت النقل بمستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي عدم نشر أي أخبار مغلوطة عن الوزارة خاصة وأنها تؤدي دورا خدميا هاما لخدمة ملايين المواطنين يوميا.