أخبار مصر | إنجازات التضامن في مشروع روضة السيدة "تل العقارب" (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجازات التضامن في مشروع روضة السيدة "تل العقارب" (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تقريرًا من الدكتور عمرو عثمان مساعد الوزير والمشرف على مشروع تطوير روضة السيدة عما تم إنجازه في المشروع التنموي لقاطني روضة السيدة (تل العقارب) سابقًا منذ بداية المشروع في الأول من ديسمبر والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا.

وتتضمن التقرير أبرز الإنجازات التي تمت منذ بداية المشروع وهي كالأتي:

- إجراء مسح لمعرفة الاحتياجات الفعلية لأهالي المنطقة لتنفيذ مجموعة من الحملات الطبية وكانت القافلة الاولى بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير في إطار مبادرة "عينيك في عنينا" حيث تم الكشف على 1500 مواطن من سكان المنطقة، بالإضافة إلي توزيع 164 نظارة طبية بالمجان على ضعاف البصر.

- تنفيذ حملة طبية أخرى بالتعاون مع مؤسسة "حازم محرم" لتحسين الصحة والتعليم فقد تم توقيع الكشف الطبي وإجراء تحاليل وأشعة لـ 267 طفلا والكشف المبكر عن هشاشة العظام لـ 377 سيدة من سكان المنطقة.

- توفير فرص عمل للمواطنين فقد تم تنفيذ مبادرة بالتعاون مع "شغلني" من خلال ارسال أكشاك تسجيل إلكترونية لمساعدة الأهالي في المنطقة على التقديم للحصول على فرص عمل لهم توفر لهم حياة كريمة.

- تدشين أولى مبادرات "أنت أقوى من المخدرات"، استهدفت 150 أسرة لرفع الوعي لديهم بالأضرار الناتجة عن التعاطي وادمان المخدرات واجراء بعض التدخلات لرفع الوعي بالكشف المبكر عن الادمان والعلاج من خلال تنفيذ مجموعة من الانشطة الفنية بحضور 200 أسرة بالمشروع من بينهم الأطفال لحمايتهم من التدخين وتنمية مهاراتهم للتعامل مع ضغوط الأقران باستخدام مسرح العرائس والأراجوز وكثير من الأنشطة الفنية كما تم أيضًا عرض مجموعة من الإعلانات الخاصة بحملة أنت أقوى من المخدرات للكابتن محمد صلاح.

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ومشروع روضة السيدة هو أحد المشروعات التنموية الهامة التي تنفذها وزارة التضامن الإجتماعى لقاطني حي روضة السيدة (تل العقارب سابقًا).

يتم تنفيذه من خلال مكون تأهيل إجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف تقبل الآخر، وتأهيل المقبلين على الزواج.

ويعمل علي رفع وعي سيدات حي روضة السيدة من خلال إكسابهم العديد من المهارات الإجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية الوالدية والتعامل السليم مع الأطفال والنظافة وصحة المرأة وتنظيم الأسرة.

كما يعمل المشروع أيضًا من خلال مكون ثقافي وتعليمي، حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع والتي تتضمن رسائل المشروع المختلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم وتنفيذ برنامج لمحو الامية.

وتبلغ مساحة المنطقة التي يستهدفها المشروع 7،5فدان، ويبلغ عدد سكانها 3561 نسمة ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

