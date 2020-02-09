أخبار مصر | برلماني يشيد بحرص السيسي على دعم مصالح الشعوب الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بحرص السيسي على دعم مصالح الشعوب الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد المسعود، عضو مجلس النواب، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم مصالح شعوب أفريقيا، وتعزيز التعاون بينها.



وقال في تصريحات اليوم: إن الدولة المصرية منذ فتره ترأستها الاتحاد الأفريقي خلال الدورة الماضية، قامت ببذل مجهود كبير في الدفاع عن قضايا القارة لتطويرها والعمل علي دعمها الاقتصادي، مضيفا أن مصر قد عبرت عن همومها في جميع المحافل الدولية.



وأضاف أن مصر كانت حريصة على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وتمسكت بدورها الريادي في القارة، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على حجم اللقاءات والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين مصر والدول الأفريقية.

